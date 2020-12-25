АВТОВАЗ уходит на зимние каникулы

АВТОВАЗ c 28 декабря приостановит производство автомобилей в связи с проведением корпоративного отпуска. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей LADA в период корпоративного отпуска и праздников. 11 января 2021 года, с окончанием общероссийских новогодних каникул, Группа АВТОВАЗ возобновит производственную деятельность. Также на этот период в корпоративный отпуск уйдут предприятия «ЛАДА Запад Тольятти» и «ЛАДА Ижевск».

По итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 302744 машины, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 22,5% против 21,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по господдержке автомобильной отрасли, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров. Между тем, компания отмечает существующие неопределенности относительно дальнейшего развития рынка в 2021 году, который, по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года. В случае негативного сценария развития рынка в 2021 году, в первом квартале АВТОВАЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о введении неполной 4-дневной рабочей недели в качестве превентивной меры, направленной на сохранение рабочих мест и уникального коллектива АВТОВАЗа.

«Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году продолжит восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», – заявили в пресс-службе предприятия.

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