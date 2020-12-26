Авторынок Германии в ноябре продолжил падение

Авторынок Германии в ноябре снизился на 3% и составил 290150 машин. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в Германии составила 2 млн 606 тыс. 284 единицы (-21,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в ноябре реализовал 51087 машин (-18,4%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 0,5% до 32869 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 24532 автомобиля (-1,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (19669 шт., -15,8%) и Audi (19149 шт., +3,1%).

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