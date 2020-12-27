Испанский авторынок в ноябре упал на 19%

Испанский авторынок в ноябре снизился на 18,7% и составил 75708 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на действие программы обновления автопарка, снижение спроса продолжается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 745369 единиц (-35,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в ноябре стал Peugeot, реализовавший 6068 автомобилей (-11,6%). На втором месте идет местный SEAT, который снизил продажи на 29,4% до 6044 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 5324 машины (-22,8%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (4903 шт., -25,6%) и KIA (4730 шт., -18,5%).

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