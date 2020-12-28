Прогноз до 2025 года: на вторичном рынке станет больше иномарок | АВТОСТАТ

Прогноз до 2025 года: на вторичном рынке станет больше иномарок

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Прогноз до 2025 года: на вторичном рынке станет больше иномарок

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года
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К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» во время работы над отчетом «Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года». Они спрогнозировали основные показатели рынка автомобилей с пробегом для трех сценариев: базового, оптимистичного и пессимистичного.

Так, согласно базовому сценарию, в 2021 году объем продаж легковых автомобилей с пробегом может снизиться на 1% относительно 2020 года, в результате чего его объем составит около 5,4 млн. автомобилей. Эксперты полагают, что в 2022 - 2024 годах будет происходить постоянный рост рынка, но темпы его будут невысокими. Не исключено, что в период 2023 - 2024 годов может наступить «пик» продаж в связи насыщением рынка.

Что касается марочной структуры рынка, то здесь будет происходить заметное смещение продаж в сторону иномарок. Это связано с выбытием устаревших автомобилей российских марок, таких как LADA, ГАЗ, УАЗ, ОКА, ЗАЗ. Соответственно, наиболее высокий рост продаж автомобилей с пробегом можно ожидать от таких марок, как KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda.

Более подробная информация по теме содержится в отчете «Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года». 

Фото: РОЛЬФ

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи прогноз авторынка вторичный рынок автомобили с пробегом

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Комментарии 1
Сергей Сичевой

Ну так новый уаз в разы лучше старого уаза! Да и вообще, лучше новый автомобиль за средние деньги, чем б\у старше двух лет. Особенно если речь идет о внедорожниках

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