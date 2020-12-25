Подпиской на автомобили Hyundai воспользовались более 2 тыс. клиентов

Компания «Хендэ Мотор СНГ» подвела итоги первого года работы Hyundai Mobility. Онлайн-сервисом подписки на автомобиль уже воспользовались более 2 тыс. человек, общий пробег автомобилей, задействованных в сервисе, превысил 7 млн км. Также была расширена география сервиса – на данный момент он доступен в 20 городах, сообщает пресс-служба корейской марки.

В 2020 году также стала доступна подписка на премиальные автомобили Genesis Mobility и сервис Business Mobility с увеличенными сроками аренды для юридических лиц. Платформой Business Mobility уже воспользовались около 70 компаний.

Компания постоянно расширяет автопарк Hyundai Mobility, добавляя в него новые комплектации моделей, и создает новые тарифы, которые повышают удобство и гибкость использования сервиса.

Кроме того, в уходящем году компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить подлинность запасных частей. Для этого достаточно ввести на сайте Hyundai уникальный 10-значный код с упаковки или отсканировать QR-код с помощью смартфона.

Заботясь о безопасности клиентов, в 2020 году была запущена услуга онлайн-записи на сервисное обслуживание автомобилей Hyundai. Этот инструмент позволяет быстро выбрать и зарезервировать удобное время для посещения дилерского центра в формате онлайн.

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