Московский завод Renault уходит на зимние каникулы

Московский завод Renault приостановит производство автомобилей в связи с плановым коллективным отпуском, который будет проходить на предприятии с 28 декабря по 10 января (включительно). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе французской марки.

«Приостановка конвейера на время отпуска учитывается при планировании производства, формировании склада готовой продукции и запчастей, а также их логистики. Таким образом, в период коллективного отпуска завода и новогодних праздников дилерская сеть будет обеспечена достаточным количеством автомобилей», – отметили в пресс-службе Renault Россия.

Напомним, в настоящее время московский завод Renault выпускает внедорожник Renault Duster, новый кроссовер Renault Kaptur и купе-кроссовер Renault Arkana. В 2021 году на предприятии начнется серийное производство нового Renault Duster, подготовка к которому идет полным ходом.

Автомобили Renault и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.