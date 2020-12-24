Aurus назвал сроки запуска внедорожника Komendant в производство

Серийное производство внедорожника Aurus Komendant планируется начать на заводе компании в Елабуге осенью 2022 года. Об этом порталу Autonews.ru сообщил генеральный директор «Аурус» Адиль Ширинов.

Ранее стало известно, что Aurus перенес сертификацию кроссовера Komendant на конец 2021 года. Автомобили для проведения сертификационных испытаний будут изготовлены в начале 2021 года. Компания планировала впервые показать внедорожник на международном автосалоне в Москве прошлой осенью, однако выставка была отменена из-за пандемии коронавируса.

Судя по шпионским фотографиям с российских и европейских полигонов, внедорожник Aurus Komendant проходит активную фазу дорожных тестов. В частности, в начале года внедорожник был замечен на севере Швеции.

Aurus Komendant получит гибридную силовую установку, как у седана и лимузина Senat. Речь идет о 4,4-литровом бензиновом наддувном моторе V8, работающем вместе с небольшим электрическим двигателем, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. В сумме агрегаты выдают 600 л. с. и 880 Нм крутящего момента.

Глава компании «Аурус» также подтвердил, что первые представительские седаны Aurus Senat елабужской сборки будут готовы к отправке клиентам в мае 2021 года. Напомним, Senat станет первой моделью, выпускаемой компанией «Аурус» на мощностях в Елабуге. Реализация проекта на заводе «Соллерс Форд» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».