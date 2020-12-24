Рынок люксовых автомобилей с пробегом в ноябре вырос на 9%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2020 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 186 единиц. Это на 9% больше результата годичной давности (170 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне в прошлом месяце наибольшее предпочтение отдавали Mercedes-Benz Maybach S-Class (63 шт.), на долю которых пришлось 34% от общего объема. На втором по популярности месте находится марка Bentley – такие машины на вторичном рынке разошлись тиражом в 53 экземпляра. Далее, с разницей между собой всего в один автомобиль, следуют Maserati (27 шт.) и Rolls-Royce (26 шт.). Кроме них, в нашей стране в прошлом месяце было перепродано 9 автомобилей Aston Martin и по 4 – Ferrari и Lamborghini. Эксперты отмечают, что 4 из 7 брендов продемонстрировали в ноябре положительную динамику, причем самый большой рост – у Aston Martin (в 3 раза).

Ровно половина подержанных люксовых машин в ноябре была куплена в Москве (93 шт.). Еще 21 такой автомобиль был поставлен на учет в Подмосковье. Жители Санкт-Петербурга приобрели 18 машин сегмента Luxury с пробегом, Краснодарского края – 7, Ленинградской области и Чечни – по 4. В целом ряде субъектов РФ было куплено от 1 до 3 таких автомобилей.

По итогам 11 месяцев 2020 года вторичный рынок роскошных автомобилей также демонстрирует положительную динамику. Так, с января по ноябрь его объем составил 1916 экземпляров, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года (1844 шт.).

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Фото: Авилон