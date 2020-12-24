Hyundai привезет в Россию новый электромобиль

Компания Hyundai планирует запуск в России линейки электрических автомобилей. Об этом сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, по словам которого, первым на российском рынке должна дебютировать серийная версия концепта 45. В Южной Корее новинка будет представлена в начале следующего года, пишет портал Autonews.ru. По словам А.Калицева, в России эта модель может появиться в конце 2021-го или начале 2022 года. Основными рынками для машины в Hyundai видят Москву и различные рекреационные зоны, среди которых в первую очередь называется Крым.

«Здесь мы приветствуем любые инициативы государственной поддержки продажи электрических автомобилей. Без них на данном этапе продажи электрокаров в России вообще не имеют смысла», – объяснил топ-менеджер. Он добавил, что подобные меры действуют в Европе, США, Южной Корее и Японии.

Ранее стало известно о скорой премьере кроссовера Hyundai Ioniq 5. Возможно, речь идет именно об этой модели. По габаритам она будет сопоставима с моделью Santa Fe: длина электрокара составит 4635 мм, ширина – 1890 мм, а высота – 1605 мм.

Напомнм, компания Hyundai представила концептуальный электрокар 45 EV на автосалоне во Франкфурте в прошлом году. В основе автомобиля лежит легкий монокок, выполненный в стиле самолетов 1920-х годов. У машины отсутствует центральная стойка, а задние двери открываются против направления движения ради удобства посадки и высадки пассажиров.

Всего в планах Hyundai Motor Group вывести на рынок 23 новых электрокаров к 2025 году. Большая часть из них будет построена на платформе E-GMP. Новую тележку будут использовать и будущие электрокары Genesis и Kia, которые также входят в концерн. У Hyundai первым электрокаром на этой платформе станет Ioniq 5. У KIA автомобиль на базе E-GMP выйдет в следующем году.

Какие модели Hyundai и по какой цене уже сегодня представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Hyundai