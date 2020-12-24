В России зарегистрировано 183 тысячи автомобилей SsangYong

В силу того, что корейская компания SsangYong объявила о своем банкротстве, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили подсчитать, сколько в нашей стране насчитывается автомобилей этой марки. Напомним, что еще несколько лет назад сборка некоторых моделей SsangYong велась на Дальнем Востоке, а какие-то импортировались в Россию.

По данным агентства, на 1 июля 2020 года на территории РФ было зарегистрировано 183 тыс. автомобилей SsangYong. Из них большая часть (72,2 тыс. шт. или 40%) приходится на внедорожник Kyron. На втором месте по популярности среди моделей SsangYong тоже располагается кроссовер - Actyon (67,3 тыс. шт. или 37%). На третьем – внедорожник Rexton (18,6 тыс. шт. или 10%). Кроме этого, в разное время россияне также становились обладателями таких моделей, как Actyon Sports, Musso, Korando, Stavic, Rodius, Tivoli, Chairman, Nomad.

Что касается географии этого парка, то больше всего автомобилей SsangYong (суммарно более 25% от общего числа) насчитывается в Москве и Московской области – 25,9 тыс. и 20,9 тыс. единиц соответственно. Более 10 тыс. штук стоят на учете в Санкт-Петербурге, а от 5,5 тыс. до 6 тыс. машин числится в Ростовской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.

Быстро узнать их стоимость, а также любого автомобиля с пробегом на российском рынке - можно с помощью калькулятора «Оценить авто».