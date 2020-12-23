Какие автомобили стали бестселлерами в федеральных округах в ноябре?

Отечественная LADA Granta продолжает возглавлять модельный рейтинг лидеров российского рынка. Тем не менее, в России есть регионы, где «Гранта» по популярности уступает другим моделям. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили бестселлеров рынка новых легковых автомобилей в федеральных округах страны по итогам ноября.
Так, по данным агентства, в четырех из восьми округов самой покупаемой моделью является LADA Granta, которая в ноябре сохранила звание лидера в Поволжье, на Северном Кавказе, Урале и Юге нашей страны.
А вот в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах первую строчку в последний месяц осени занял корейский кроссовер Hyundai Cretа.
Центр России «проголосовал рублем» за другого «корейца» – KIA Rio, а на Дальнем Востоке победил японский кроссовер Toyota RAV4.
Найти эти автомобили (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.
Фото: сайты автопроизводителей