Какие автомобили стали бестселлерами в федеральных округах в ноябре?

Отечественная LADA Granta продолжает возглавлять модельный рейтинг лидеров российского рынка. Тем не менее, в России есть регионы, где «Гранта» по популярности уступает другим моделям. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили бестселлеров рынка новых легковых автомобилей в федеральных округах страны по итогам ноября.

Так, по данным агентства, в четырех из восьми округов самой покупаемой моделью является LADA Granta, которая в ноябре сохранила звание лидера в Поволжье, на Северном Кавказе, Урале и Юге нашей страны.