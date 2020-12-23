Какие автомобили стали бестселлерами в федеральных округах в ноябре? | АВТОСТАТ

Какие автомобили стали бестселлерами в федеральных округах в ноябре?

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LADA Granta

Отечественная LADA Granta продолжает возглавлять модельный рейтинг лидеров российского рынка. Тем не менее, в России есть регионы, где «Гранта» по популярности уступает другим моделям. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили бестселлеров рынка новых легковых автомобилей в федеральных округах страны по итогам ноября.

Так, по данным агентства, в четырех из восьми округов самой покупаемой моделью является LADA Granta, которая в ноябре сохранила звание лидера в Поволжье, на Северном Кавказе, Урале и Юге нашей страны.

Hyundai Creta

А вот в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах первую строчку в последний месяц осени занял корейский кроссовер Hyundai Cretа.

KIA Rio

Центр России «проголосовал рублем» за другого «корейца» – KIA Rio, а на Дальнем Востоке победил японский кроссовер Toyota RAV4.

Toyota RAV4

Найти эти автомобили (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: сайты автопроизводителей

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи модели-лидеры федеральные округа hyundai hyundai creta kia kia rio lada lada granta toyota toyota rav4

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