Chery Tiggo 4 получил юбилейную спецверсию в России

Компания Chery представила новую спецсерию кроссовера Chery Tiggo 4 – Limited Edition, выпущенную в честь 15-летнего присутствия марки на российском рынке. Новинка уже доступна для заказа у официальных дилеров марки, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Кроссовер Chery Tiggo 4 Limited Edition выпущен тиражом в 515 экземпляров в комплектациях Techno и Cosmo.

Лимитированная серия представлена во всей цветовой гамме кузовов и дополнена характерными спортивными белыми полосами, проходящими вдоль капота, крыши, багажника и заднего бампера. О юбилейной серии напоминает эмблема «15» на передних дверях автомобиля, шильд «15 limited edition», расположенный на заднем бампере, спецнакладки на порогах и комплекте ковриков. При установке умной сигнализации Cesar C1 предоставляется в подарок опция «Управление автомобилем со смартфона».

Напомним, в Tiggo 4 комплектации Techno доступны двухцветные литые 18-дюймовые диски, полный «зимний пакет» (обогрев передних и задний сидений, рулевого колеса, всей поверхности лобового стекла и форсунок стеклоомывателя), шесть музыкальных динамиков и 7-дюймовый цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов, реализована система распознавания жестов. Жестами можно переключать аудиофайлы и радиостанции, регулировать громкость, а также управлять системой кондиционирования в салоне. Опционально доступен смарт-браслет, который охватывает функции, доступные для ключа дистанционного управления, следит за частотой пульса и сном, индицирует напоминания, а также выдерживает погружение под воду до 30 метров. Кроссовер оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 2.0 литра (122 л.с.) и CVT7. Стоимость Chery Tiggo 4 Limited Edition в комплектации Techno составляет 1 млн 299 тыс. 900 рублей.

Топовая комплектация Cosmo включает в себя оснащение комплектаций Luxury и Techno, среди которого – дефлекторы для второго ряда, боковые подушки, шторки безопасности и дистанционный автозапуск. Кроссоверы серии Cosmo оснащаются турбированным двигателем объемом 1.5 л., 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Стоимость Chery Tiggo 4 Limited Edition в комплектации Cosmo составляет 1 389 тыс. 900 рублей.

Напомним, продажи Chery Tiggo 4 стратовали на российском рынке в августе прошлого года, и по состоянию на конец ноября 2020-го было реализовано более 5 тыс. таких автомобилей. Стоит отметить, что сегодня это самая популярная модель Chery в нашей стране.



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