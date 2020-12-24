Обновленный Range Rover Velar доступен для заказа в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали приема заказов на обновленный Range Rover Velar 21 модельного года, который поступит в продажу весной следующего года. Стоимость новинки составляет от 4 млн 641 тыс. рублей за базовую комплектацию Base до 5 млн 789 тыс. рублей в версии Landmark Edition, сообщает пресс-служба британской марки.

Range Rover Velar 21 модельного года предлагается в России с новыми рядными двигателями Ingenium – бензиновым P400 с технологией мягкого гибрида (MHEV) мощностью 400 л.с. и двумя дизельными D200 и D300 с мощностью 199 л.с. и 300 л.с. соответственно. Также для модели будет доступен четырехцилиндровый D250 мощностью 249 л.с. Все модификации оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, системой Stop/Start и полным приводом с динамическим распределением крутящего момента для каждого из колес.

Базовая комплектация Base включает систему помощи при старте с места на скользкой поверхности, два сенсорных дисплея Touch Pro с регулировкой угла обзора для одного из них, систему адаптации к дорожным условиям Terrain Response с программой Dynamic, систему стояночного обогрева, мультимедийную систему Pivi с 11,4-дюймовым сенсорным HD-экраном и систему камер кругового обзора.

Комплектация S отличается установкой мощной 400-ваттной аудиосистемы Meridian Sound System с 12 динамиками и сабвуфером, мультимедийной системы Pivi Pro, интеллектуальным ограничителем скорости и системы распознавания дорожных знаков.

Комплектация SE дополнена матричными светодиодными фарами, системой бесконтактного открывания двери багажника от движения ногой, 20-дюймовыми 7-спицевыми колесными дисками, аудиосистемой с 19 динамиками мощностью 750 Вт (включая сабвуфер), виртуальной 12,3-дюймовой приборной TFT-панелью, системой контроля «слепых» зон и помощи в предотвращении дорожных инцидентов при смене полосы движения и рядом других систем и функций.

В комплектацию HSE входят 21-дюймовые 5-спицевые колесные диски с отделкой Satin Dark Grey, регулировка передних сидений по 20 параметрам с подогревом, вентиляцией и функцией запоминания настроек, сиденья цвета Ebony, лицевая часть которых обтянута перфорированной кожей Windsor, пакет расширенной отделки интерьера кожей, система мониторинга возможного столкновения сзади.

Кроме того, клиенты имеют возможность приобрести такие опциональные пакеты как Business, Convenience, Driver assist, Dynamic handling и другие.

Для большей персонализации все комплектации Range Rover Velar 21 модельного года доступны в версии R-Dynamic, которую отличает наличие таких элементов, как фирменный бейдж, эксклюзивные детали пакета внешней отделки, сиденья в цвете Ebony, лицевая часть которых отделана перфорированной кожей Grained и замшевой тканью Suedecloth (для комплектаций Base и HSE в качестве опции), двухцветное рулевое колесо, обтянутое перфорированной кожей, металлические накладки на пороги с надписью R-Dynamic и накладки на педали из нержавеющей стали.

Обновленный Range Rover Velar также предлагается в версии Landmark Edition, в которую входят элементы спецификации R-Dynamic за исключением пакета внешней отделки, а также сдвижная панорамная крыша с электроприводом, передние противотуманные фары и 20-дюймовые 7-спицевые колесные диски в цвете Gloss Black. Версия Landmark Edition доступна со всеми двигателями, кроме P400.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».