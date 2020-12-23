В 2020 году на российский рынок вышло 15 новых моделей | АВТОСТАТ

В 2020 году на российский рынок вышло 15 новых моделей

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В 2020 году на российский рынок вышло 15 новых моделей

За весь нынешний год на российском рынке появилось 15 абсолютно новых моделей, подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Если рассматривать в хронологическом порядке, то первой из них стала Skoda Karoq. Так, новый кроссовер поступил в продажу в январе 2020-го и за 11 месяцев был продан в количестве 13790 единиц (здесь и далее – данные АЕБ).

Cadillac XT6

В феврале начались продажи Cadillac XT6 и Chery Tiggo 8, реализация которых по ноябрь составила 202 и 1791 шт. соответственно.

Chery Tiggo 8

В марте эту компанию пополнили Changan CS75FL (1775 шт.), Geely Coolray (5115 шт.) и KIA Seltos (10971 шт.).

Changan CS75FL

Geely Coolray

KIA Seltos

Апрель прошел «вхолостую», а в мае на наш рынок вышел кроссовер Opel Grandland X (105 шт.).

Opel Grandland X

В июне снова было +3. Конечно, не по температуре, а по новинкам: Audi Q3 Sportback (319 шт.), Mercedes-Benz GLB (867 шт.) и Volkswagen Arteon (93 шт.).

Audi Q3 Sportback

Mercedes-Benz GLB

Volkswagen Arteon

В июле у Audi появилась еще одна новинка – электрокроссовер e-Tron, который с тех пор был продан в количестве 135 штук. В свою очередь, KIA предложила россиянам модель XCeed (427 шт.).

Audi e-Tron

KIA XCeed

В августе новых моделей на рынке РФ не было, а в сентябре стартовали продажи Chery Tiggo 7 Pro (1405 шт.).

Chery Tiggo 7 Pro

Октябрь новинками не порадовал. В отличие от ноября, когда в продажу поступил CHERYEXEED TXL (103 шт.).

CHERYEXEED TXL

А вот в декабре начались продажи нового купе-кроссовера Geely Tugella.

Geely Tugella

Кроме них, стоит отметить и модель KIA K5, которая пришла на смену седану Optima. Считать ли это новинкой или новым поколением – решать вам. Мы лишь хотим добавить, что в 2020 году у 17 моделей произошла смена поколений, а еще у 12 – рестайлинг.

KIA K5

Также не будем забывать и о том, что летом в семью LADA вернулся внедорожник Niva, до этого 18 лет носивший эмблему Chevrolet. А уже буквально на днях АВТОВАЗ начал производить новинку – LADA Niva Travel, продажи которой, по всей видимости, стартуют скоро.

LADA Niva Travel

В следующем году автопроизводители тоже будут радовать нас своими новинками, а мы будем надеяться, что их окажется больше, чем в 2020-м.

Найти эти и другие автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ и сайты автопроизводителей

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили новинки

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