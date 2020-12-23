В 2020 году на российский рынок вышло 15 новых моделей

За весь нынешний год на российском рынке появилось 15 абсолютно новых моделей, подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Если рассматривать в хронологическом порядке, то первой из них стала Skoda Karoq. Так, новый кроссовер поступил в продажу в январе 2020-го и за 11 месяцев был продан в количестве 13790 единиц (здесь и далее – данные АЕБ).

В феврале начались продажи Cadillac XT6 и Chery Tiggo 8, реализация которых по ноябрь составила 202 и 1791 шт. соответственно.

Апрель прошел «вхолостую», а в мае на наш рынок вышел кроссовер Opel Grandland X (105 шт.).

В июле у Audi появилась еще одна новинка – электрокроссовер e-Tron, который с тех пор был продан в количестве 135 штук. В свою очередь, KIA предложила россиянам модель XCeed (427 шт.).

В августе новых моделей на рынке РФ не было, а в сентябре стартовали продажи Chery Tiggo 7 Pro (1405 шт.).

Октябрь новинками не порадовал. В отличие от ноября, когда в продажу поступил CHERYEXEED TXL (103 шт.).

А вот в декабре начались продажи нового купе-кроссовера Geely Tugella.

Кроме них, стоит отметить и модель KIA K5, которая пришла на смену седану Optima. Считать ли это новинкой или новым поколением – решать вам. Мы лишь хотим добавить, что в 2020 году у 17 моделей произошла смена поколений, а еще у 12 – рестайлинг.

Также не будем забывать и о том, что летом в семью LADA вернулся внедорожник Niva, до этого 18 лет носивший эмблему Chevrolet. А уже буквально на днях АВТОВАЗ начал производить новинку – LADA Niva Travel, продажи которой, по всей видимости, стартуют скоро.