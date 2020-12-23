Volvo решила сделать ставку на кроссоверы

Компания Volvo рассчитывает, что уже в ближайшее время кроссоверы будут составлять три четверти глобальных продаж марки – для этого модельный ряд SUV будет расширяться.

Как сообщил в интервью изданию Automotive News Europe глава Volvo Хакан Самуэльссон, кроссоверы должны составить три четверти мировых продаж марки. Хотя на первый взгляд это звучит довольно амбициозно, в шведской компании уже почти достигли намеченной цели: по итогам 11 месяцев текущего года на модели сегмента SUV пришелся 71% глобальных продаж Volvo по сравнению с 63% в 2019 году, пишет портал Motor.ru. С появлением в модельном ряду вседорожника меньшего размера продажи SUV вырастут еще больше, считает Самуэльссон.

По его словам, Volvo готовится представить новый полностью электрический автомобиль, название которого пока держится в секрете, а его премьера состоится 2 марта 2021 года. Как и первый «зеленый» электрокар Volvo, XC40 Recharge P8 AWD, модель будет построена на платформе CMA и будет более премиальной. Также известно, что в ближайших планах у Volvo значится еще одна электрическая новинка – маленький кроссовер XC20, который построят на платформе Geely Sustainable Experience Architecture (SEA). Самуэльссон называл его частью плана по электрификации модельного ряда, рассчитанного до 2025 года – следовательно, компактный автомобиль могут показать в течение следующих четырех лет.

Что касается пока единственного электрического автомобиля Volvo, XC40 Recharge P8 AWD, то он встал на конвейер в октябре нынешнего года, а до России доберется в четвертом квартале 2021 года. Он представляет собой полностью электрическую версию кроссовера XC40, построенного на базе компактной модульной архитектуры CMA – передовой автомобильной платформы, разработанной совместно с Geely Group. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

По планам Volvo, уже к середине десятилетия доля «зеленых» машин составит 50% в общем объеме продаж марки, а выброс углекислого газа от машин Volvo сократится на 40%. В октябре Самуэльссон заявил, что XC90 третьего поколения может стать последним автомобилем Volvo с двигателем внутреннего сгорания. От добавил, что компания стремится полностью перейти на электротягу до того, как продажи топливных машин окажутся под запретом.

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Фото: Volvo