SsangYong объявил о банкротстве

Совет директоров компании SsangYong подал в суд Сеула заявление о банкротстве. На сегодняшний день ее долг перед тремя крупными банками достиг 165 млрд корейских вон (149 млн долларов), выплатить которые компания не в состоянии.

Как пишет издание «Авторевю», этот кризис начался еще три года назад: SsangYong показывает серьезные убытки, доля на экспортных рынках сократилась до минимума, а из России бренд де-факто ушел еще в 2018 году. Сейчас это единственный корейский автопроизводитель, который на внутреннем рынке демонстрирует не рост, а падение продаж: за 11 месяцев 2020-го они сократились на 18% до 79400 машин.

Почти 75% акций компании SsangYong принадлежат индийскому концерну Mahindra, который спас корейского производителя от краха в 2011 году. Тогда объем инвестиций достиг 520 млрд вон. Но сейчас Mahindra сама испытывает трудности. Этим летом она объявила программу сокращения расходов, которая подразумевает сворачивание убыточных проектов. До начала пандемии Mahindra планировала вложить около 412 млн долларов в развитие корейской компании, однако в условиях кризиса от этих планов отказались. В июне в Mahindra сообщили, что готовы уменьшить свою долю в компании SsangYong или даже полностью продать ее, однако покупатель до сих пор не нашелся.

«К сожалению, Ssangyong не был конкурентоспособным даже до того, как разразилась пандемия. Все это похоже на бездонную яму. Я не уверен, сможет ли потенциальный покупатель получить прибыль с этой компании», – заявил аналитик Daiwa Чун Сон Еп.

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Фото: SsangYong