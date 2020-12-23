Электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг появится в 2021 году

Возможность заключения электронного договора купли-продажи (ДКП) автомобиля через портал госуслуг будет доступна для граждан в первой половине 2021 года. Об этом сообщили газете «Коммерсант» в пресс-службе Минцифры. Ведомство уже подготовило проект приказа, расширяющего список юридически значимых действий, совершаемых через портал: документ уже прошел общественное обсуждение и вступит в силу с 1 мая 2021 года.

Сегодня, напомним, для продажи автомобиля используются бумажные ДКП (заполняются на компьютере или от руки), их нотариальное заверение необязательно. С запуском сервиса электронных ДКП через портал госуслуг участникам сделки не надо будет ничего заполнять: информация в поля договора попадет автоматически из баз данных, документ подписывается электронной подписью. Электронный ДКП также позволит ГИБДД направлять штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью камер, сразу новому владельцу, даже если он еще не успел перерегистрировать автомобиль на себя в течение 10 дней.

Напомним, с 1 марта 2021 года вступит в действие масштабная реформа техосмотра. Операторы ТО начнут оформлять диагностические карты на машины только в электронном виде. Сама процедура техосмотра будет сопровождаться фотофиксацией машины до и после проверки. Также изменятся сроки прохождения проверки: в частности, машинам младше четырех лет техосмотр делать не придется. Изменение будет внесено и в закон об ОСАГО. В частности, несвоевременно пройденный ТО будет являться поводом для предъявления регрессного требования (взыскания полной суммы ущерба потерпевшему лицу) водителю-виновнику ДТП в случае, если оно произошло из-за неисправности авто.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет. Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.

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Фото: Mos.ru