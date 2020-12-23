JAC рассказал о новинках для России в 2021 году

Компания JAC готовит для российского рынка три новинки. Так, в апреле 2021 года у дилеров появится рестайлинговый кроссовер JAC S3, в июле в продажу поступит новый кроссовер JAC X4, а в октябре ожидается пикап JAC T8 Pro. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе JAC Motors, добавив, что комплектации новинок для российского рынка пока находятся в стадии проработки.

Кроме того, компания JAC Motors ранее представила новый среднеразмерный кроссовер JAC S7, который станет новым флагманом китайской марки в нашей стране. Старт продаж новинки был намечен на декабрь нынешнего года, однако, судя по всему, он состоится уже в начале 2021-го.

Между тем, в декабре российские дилеры JAC начали прием заказов на новый среднеразмерный лифтбек JAC J7. Новинка доступна по цене от 899 тысяч до 1 млн 099 тыс. рублей. А в сентябре на российском рынке был представлен новый компактный электромобиль JAC iEV7S, который поставляется клиентам под заказ. Все модели JAC для российского рынка производятся на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, находящимся под контролем JAC Motors.

Какие еще модели JAC и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».