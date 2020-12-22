Lamborghini отзывает в России 270 кроссоверов Urus

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 270 кроссоверов Lamborghini Urus, изготовленных в 2019 – 2020 годах. Причина отзыва: быстроразъемная муфта топливопровода в моторном отсеке может подвергаться воздействию высоких температур, которые превышают конструктивно допустимые значения. Это может привести к размягчению материала муфты и последующей небольшой утечке топлива, сообщает пресс-служба Росстандарта. В случае утечки топлива через быстроразъемную муфту топливопровода может ощущаться запах топлива. Если одновременно с утечкой топлива появляются источники воспламенения, возможно возгорание моторного отсека. На всех автомобилях будет установлена новая быстроразъемная муфта топливопровода, изготовленная из другого материала. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Отметим, что с момента выхода Lamborghini Urus на российский рынок в феврале 2018 года он стал локомотивом продаж этой люксовой марки в нашей стране. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю Urus сегодня приходится около 75% в общем объеме реализации Lamborghini в России.

Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 650 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, его максимальная скорость составляет 305 км/ч. Супер-SUV предусматривает шесть режимов вождения: четыре основных, доступных в базовой комплектации (Strada, Sport и Corsa, а также Neve (снег)), и два дополнительных (Terra (бездорожье) и Sabbia (песок)).

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