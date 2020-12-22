Hyundai приобрела завод General Motors в Санкт-Петербурге

Компания Hyundai в начале ноября закрыла сделку по приобретению завода General Motors в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова на итоговой пресс-конференции компании. При этом финансовые подробности сделки и планы компании на площадку представитель Hyundai не раскрыла. Как отметила Юлия Тихонравова, из-за сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, говорить о каких-то конкретных сроках начала производства преждевременно. В настоящее время компания Hyundai производит свои бестселлеры Creta и Solaris на собственном заводе в Санкт-Петербурге, остальные модели Hyundai выпускаются по контрактной сборке на калининградском предприятии «Автотор».

Напомним, завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в ноябре 2008 года. Инвестиции в строительство предприятия мощностью 60 тысяч автомобилей в год составили 300 млн долларов. В марте 2015 года General Motors объявил о своих планах по изменению бизнес-модели в России, в результате чего завод в Санкт-Петербурге прекратил производство автомобилей в середине 2015 года, после чего был законсервирован.

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