Дилеры рассказали, что ждет российский авторынок в 2021 году

Несмотря на повышенный спрос на новые машины в последние месяцы, уже в ближайшее время российский авторынок может вернуться к падению.

«К сожалению, предполагаю, что повышенный спрос на автомобили в последние месяцы обернется падением рынка в начале 2021 года. Мы понимаем, что на рынок в следующем году будут влиять две вещи: рост цен и уровень доходов населения. Поскольку пока нет перспектив для роста доходов населения, значит, определяющим фактором наряду с повышением цен станет поддержка спроса правительством через льготные программы кредитования. В целом, как мы видим на сегодняшний день, динамика роста авторынка в следующем году будет в пределах 3 – 5%, но при этом первый квартал просядет по сравнению с 2020 годом», – говорит президент Ассоциации «РОАД» Вячеслав Зубарев.

По словам генерального директора АО «Прагматика Лада» Купчино Игоря Бадера, падение на автомобильном рынке наблюдается уже в декабре – сейчас по большинству массовых брендов количество обращений оказалось ниже показателя ноября, и с большой долей вероятности спрос будет падать и в первом квартале 2021 года. В настоящий момент, ввиду роста числа заболевших короновирусной инфекцией, есть вероятность, что в январе могут ограничить работу автосалонов в крупных городах, что приведет к повторению ситуации апреля-мая 2020 года.

Как отмечает операционный директор АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев, наиболее заметным и влиятельным фактором в автомобильной отрасли остается дефицит автомобилей, который сохраняется по большинству марок и сдерживает рост продаж. В зависимости от марки и модели автомобиля срок ожидания может составлять от 1,5 до 6 месяцев. Дефицит сохранится и в первые месяцы 2021 года: ожидать изменений можно в конце первого – начале второго квартала. Объемы поставок в 2021 году планируются с ростом к 2020 году только ближе к середине года, что предположительно в среднем составит плюс 6 – 8% в связи с локдауном нынешнего года.

«Что касается ценовой стратегии автопроизводителей в будущем году, я не думаю, что стоит ожидать резкого повышения цен на автомобили в январе или в феврале. На мой взгляд, цены будут расти в пределах 0,5 – 1% в месяц. Авторынок – это стратегическая конкуренция за умы и кошельки потребителей. Никто из участников не готов потерять свое место в корзине. Все внимательно наблюдают за поведением друг друга. Цена того или иного товара на рынке и его объемы продаж находятся в прямой зависимости друг от друга. Повышение утильсбора увеличит цены на чистый импорт и снизит его объемы продаж», – прогнозирует генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Подробнее о прогнозах российского авторынка в 2021 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».