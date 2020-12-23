Российский рынок LCV в ноябре занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в ноябре продолжил падение, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 0,9% до 173509 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 36067 автомобилей (-3,8%). Второе место занимает Германия с показателем 28687 проданных машин (+6,2%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 28541 штуку (+8,8%). Далее идет Италия, где было реализовано 18200 легких коммерческих автомобилей (+10,3%). Замыкает пятерку лидеров Испания, чей результат составил 15631 машину (-8,1%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за ноябрь составили 9328 единиц (-1,8%).

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