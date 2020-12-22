Hyundai подвела итоги продаж в России за 2020 год

Компания «Хендэ Мотор СНГ» по итогам 2020 года планирует реализовать в России порядка 163 тыс. автомобилей Hyundai, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, добавив, что, по прогнозу компании, российский авторынок в этом году покажет аналогичное падение – на 9-10% до 1,55 – 1,56 млн новых машин. В результате рыночная доля марки Hyundai остается на целевом уровне в 10,3%.

Напомним, в первом квартале 2020 года на российском рынке появились обновленные седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta, а в апреле стартовали продажи спортивной версии кроссовера Hyundai Tucson N Line. Главной же новинкой от Hyundai в 2020 году новый полноразмерный кроссовер Palisade, который доступен к заказу с конца ноября и уже поступает в дилерские центры. Кроме того, в декабре в нашей стране появился седан Hyundai Elantra седьмого поколения.

Что касается новых моделей Hyundai, которые появятся на российском рынке в 2021 году, в феврале будущего года в продажу поступит обновленный кроссовер Santa Fe, в апреле – Tucson четвертого поколения, в июне – Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре ожидается минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Как заявил Алексей Калицев, в 2021 году компания «Хендэ Мотор СНГ» планирует реализовать 170-180 тыс. автомобилей Hyundai и сохранить рыночную долю в 10%. По прогнозам компании, российский авторынок в следующем году увеличится на 5-10% и составит 1,7 – 1,8 млн новых машин.

Какие модели, в том числе и других брендов, можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».