Какой автомобиль стал самым популярным у жителей двух столиц в ноябре?

В последний месяц осени москвичи и петербуржцы оказались едины в своих автомобильных предпочтениях – бестселлером в обоих мегаполисах стала одна модель. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования рынка новых легковых автомобилей по итогам ноября.

Так, жители российской столицы в прошлом месяце чаще всего покупали KIA Rio – 1369 новых автомобилей. Второе место тут занял Volkswagen Polo (929 шт.), на третьем – Skoda Rapid (677 шт.). В ТОП-5 авторынка Москвы также попали кроссовер Hyundai Creta и бизнес-седан Toyota Camry, объемы покупок которых составили 631 и 591 новый экземпляр соответственно.

В Северной столице самым популярным автомобилем в ноябре тоже стал KIA Rio, который разошелся тиражом в 385 единиц. Две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris – были куплены в количестве 374 и 331 шт. соответственно. Volkswagen Polo приобрели 330 местных жителей, а обладателями Skoda Rapid стали 290 человек.

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA