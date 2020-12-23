КАМАЗ намерен разработать легкий фургон на базе электромобиля «Кама-1»

КАМАЗ планирует разработать легкий коммерческий электромобиль на базе электрического смарт-кроссовера «Кама-1», созданного автопроизводителем совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Об этом агентству «ТАСС» сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, по словам которого платформа сити-кара «Кама-1» обладает достаточной гибкостью для постройки на ней автомобилей с различной колесной базой. Инженерам придется внести легкие изменения в конструкцию шасси, а архитектура электроники останется нетронутой.

Производство электромобиля «Кама-1» начнется не раньше 2023-2024 годов, а сертификация стартует уже в следующем году, рассказал Сергей Когогин. По его словам, эта модель изначально разрабатывалась с прицелом на использование в каршеринге. Однако электромобиль «Кама-1» можно увеличить на полметра, чтобы он стал интересен для частных клиентов. Вместе с тем, глава КАМАЗа уверен, что потенциально рынками для электромобилей сейчас являются два города – Москва и Санкт-Петербург, затем уже города-миллионники, а ценности в маленьких городах электромобиль в ближайшие 5-7 лет составлять не будет.

Напомним, электромобиль с интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3, получивший рабочее название «Кама-1», представляет собой трехдверный четырехместный компактный кроссовер. Длина автомобиля составляет 3,4 м, ширина – 1,7 м, высота – 1,6 м, клиренс – 160 мм. Электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт/ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме – 6 часов, в ускоренном – 20 минут. Разгон до 100 км/ч – за 6,7 секунд.

Экстерьер кроссовера «Кама-1» отличается полностью светодиодной передней и задней оптикой, динамическими указателями поворота, соответствующими современным тенденциям в дизайне фар и фонарей, а также характерным лобовым остеклением, обеспечивающим панорамный обзор. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний. Высокий клиренс автомобиля отвечает требованиям российского потребителя и позволяет преодолевать сложные участки дороги.

Что касается интерьера кроссовера «Кама-1», 9-дюймовый экран основной информационной, мультимедийной и управляющей системы расположен неподвижно на рулевой колонке. Через этот экран происходит управление всеми системами автомобиля: осуществляется активация и управления функциями ADAS уровня 3, управление климатической системой, функциями мультимедиа, диагностическими режимами автомобиля.

Электрокар разработан на основе технологии «цифровых двойников». Эта технология позволяет проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, моделировать и измерять любые его показатели в различных условиях жизненного цикла с детальным учетом характеристик материалов и особенностей технологических процессов. Сейчас электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю необходимую сертификацию.

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Фото: КАМАЗ