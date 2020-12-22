Toyota Yaris в ноябре вышел на второе место в рейтинге европейских бестселлеров | АВТОСТАТ

Toyota Yaris в ноябре вышел на второе место в рейтинге европейских бестселлеров

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Toyota Yaris в ноябре вышел на второе место в рейтинге европейских бестселлеров

Рынок транспортных средств в России
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Компактный хэтчбек Toyota Yaris по итогам ноября вышел на второе место в рейтинге самых продаваемых в Европе моделей. Как отмечают в Toyota, рекордный спрос на Yaris обусловлен выходом нового поколения этой модели, которая является безусловным бестселлером марки на европейском рынке. При этом более 45% продаж Toyota Yaris в Старом свете приходится на гибридную версию.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 24784 реализованных машины (-27%). Второе место занял Toyota Yaris, чьи продажи составили 19397 автомобилей (+29%). Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели снизилась на 16% до 19160 единиц. Далее идет Opel/Vauxhall Corsa, на которой остановили свой выбор 18855 европейских покупателей (+19%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Peugeot 208, разошедшийся тиражом 17812 экземпляров (+1%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 2008 (15941 шт., +46%), Renault Captur (15793 шт., -13%), Dacia Sandero (15351 шт., -4%), Ford Focus (15244 шт., +16%) и Skoda Octavia (15219 шт., -11%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Toyota

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европы автомобильные рынки мировой авторынок toyota

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