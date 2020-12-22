УАЗ приостановит конвейер в связи плановой инвентаризацией

Ульяновский автозавод с 23 декабря приостановит производство автомобилей в связи ежегодной инвентаризацией и плановой ремонтной кампанией. Сотрудники, не задействованные в проводимых мероприятиях, смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что к поэтапному заполнению производственной цепочки УАЗ приступит 11 января 2021 года, выпуск автомобилей возобновится 19 января. На период приостановки производства дилеры будут обеспечены запасами автомобилей согласно заявкам.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 4109 автомобилей, что на 10% выше показателя годичной давности. По итогам 11 месяцев 2020 года в России было продано 29393 ульяновских внедорожника (-14%). В результате рыночная доля УАЗа составила 2,2% против 2,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Автомобили УАЗ и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.