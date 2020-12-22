Стали известны подробности об обновленной LADA Vesta

Завод «ЛАДА Ижевск» приступил к сборке прототипов рестайлинговой LADA Vesta. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, с конвейера сошли десять автомобилей в белом цвете, которые отличаются от нынешней «Весты» дизайном экстерьера и интерьера, а также расширенным списком оснащения. По предварительной информации, полноценное производство обновленной LADA Vesta стартует в середине лета 2021 года, а в продажу автомобили поступят осенью. Однако официально о сборке и продажах рестайлинговой «Весты» пока не сообщалось.

По данным AvtoVAZ News, обновленную LADA Vesta можно будет отличить по изменившимся бамперам, противотуманным фарам прямоугольной формы, светодиодной головной оптике и задним фонарям, а также по крышке багажника. Кроме этого, в передний бампер будут интегрированы датчики парковки, а форсунки стеклоомывателя перенесут с капота на пластиковое жабо. В салоне изменения затронут переднюю панель, центральную консоль, дверные карты и рулевое колесо.

Основным новшеством рестайлинговой LADA Vesta станет мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто», который открывает доступ к сервисам «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Музыка», а также возможности оплачивать топливо на заправках, не выходя из автомобиля, и давать команды голосовому помощнику.

Моторная гамма LADA Vesta останется прежней. В настоящее время модель предлагается с бензиновыми моторами 1.6 мощностью 106 и 113 л.с. и 1,8-литровым агрегатом, который выдает 122 л.с. Для 113-сильного двигателя предусмотрен вариатор, а для других – 5-ступенчатая механическая коробка передач

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 96088 машин (-4%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta). При этом в настоящее время половина продаж LADA Vesta приходится на модификации с типом кузова SW.

Какие еще модели LADA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ