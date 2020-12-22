Рассекречена моторная гамма нового Renault Duster для России

Стала известна моторная гамма нового Renault Duster, производство которого начнется в России в первой половине 2021 года. Как пишет «Российская газета», внедорожник будет оснащаться бензиновым двигателем Renault H4M объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «ручкой» JR5, а также 150-сильным бензиновым турбомотором Renault H5Ht объемом 1,3 литра. Последний двигатель устаналивается на Renault Arkana и новый Kaptur, он будет работать в связке с 6-ступенчатой «механикой» TL8 или с вариатором FK8. Этот список силовых агрегатов должен быть окончательным. Известно, что экземпляры нового Duster с другими двигателями и коробками передач на заводе замечены не были. Привод - либо передний, либо полный.

Напомним, что на нынешний Duster устанавливаются бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра (114 л. с. и 143 л. с.), а также 1,5-литровый 109-сильный турбодизель. В качестве трансмиссии доступны 5- и 6-ступенчатая МКП, 4-диапазонный «автомат».

Напомним, ранее компания Renault недавно официально раскрыла внешность Renault Duster второго поколения для России. Передняя часть внедорожника отличается четкими линиями и рельефными поверхностями, новой решеткой радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. У нового Duster высокая поясная линия, ветровое стекло стало более пологим. Новые передние и задние бамперы сохранили узнаваемую форму серебристых пластиковых накладок и подобраны в тон боковым зеркалам и новым рейлингам с надписью Duster. Наконец, мощные рельефные колесные арки в новом поколении стали еще массивнее, а дополнительные расширители и боковые молдинги с надписью Duster еще сильнее подчеркивают внедорожный характер модели. Завершают образ автомобиля светодиодные габаритные огни запоминающегося дизайна, которые призваны стать визитной карточкой нового Duster.

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно.

Renault Duster первого поколения за 8 лет продаж на российском рынке нашел более 440 тыс. владельцев. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 27929 автомобилей этой модели, на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault Duster вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке. На сегодняшний день стоимость Renault Duster в стартовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.), механической коробкой передач и передним приводом составляет 865 тыс. рублей.

Между тем, в рамках очередного исследования «Residual value» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали остаточную стоимость автомобилей в возрасте 5 лет и определили лучших из них в каждом сегменте. Так, среди 5-летних моделей SUV (B) лидером является кроссовер Renault Duster, оснащенный двигателем 1,6 л, механической КП и передним приводом. Через 5 лет после покупки показатель этой модели равен 85,7%, т.е. потеря первоначальной цены составляет 14,3%.



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