Yamaha отзывает более 100 мотоциклов в России

Компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» объявила об отзыве 107 мотоциклов Yamaha FJR1300A/FJR1300AE (RP28), реализованных в 2016-2020 годах. Причина отзыва: прочность шестерни второй передачи ведущего вала неудовлетворительна при высокоскоростной нагрузке на нее. Могут возникнуть трещины из-за нагрузок при многократном переключении передач. В связи с этим шестерня может сломаться, а в худшем случае может заблокировать трансмиссию транспортного средства, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех транспортных средствах будут заменены шестерни второй передачи ведущего вала на модифицированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на прошлой неделе компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» объявила об отзыве 561 мотоцикла Yamaha FJR1300/A/AE, MTN1000/D, MXT850, XTZ1200ZE, XP530DA/560D, изготовленных с 2013 по 2020 годы. Причина отзыва: из-за повышенного значения сопротивления внутри контактной группы переключателя тормоза существует вероятность того, что система круиз-контроля не будет работать. На всех транспортных средствах некачественный переключатель тормоза должен быть заменен на модифицированный.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года в России было куплено 785 мотоциклов Yamaha, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате японская марка заняла шестое место среди всех производителей мотоциклов на российском рынке. В целом реализация мотоциклов в нашей стране за январь-сентябрь увеличилась на 22,3% и составила 14651 единицу.