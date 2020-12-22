Рынок новых люксовых автомобилей в ноябре упал на 28%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в ноябре 2020 года составил 74 экземпляра. Это на 28% ниже результата годичной давности (103 шт.).

Отметим, что ни одна из семи марок (которые мы традиционно относим к люксовому сегменту) в прошлом месяце не вышла «в плюс». Пять – продемонстрировали падение, причем самое большое – у Maserati (- 92%). Один бренд (Ferrari) показал результат, аналогичный прошлогоднему. За ноябрь не было куплено ни одного нового автомобиля Aston Martin.

На первое место по объему приобретенных в ноябре роскошных машин вышел Mercedes-Benz Maybach S-Class, результат которого составил 30 экземпляров (-12%). Далее идут Bentley (20 шт.; -23%) и Rolls-Royce (18 шт.; -18%). Покупка автомобилей Lamborghini по сравнению с ноябрем 2019 года снизилась вдвое (-50%) до 4 единиц. Что касается оставшихся двух марок, то жители России в ноябре приобрели также по одному Ferrari и Maserati.

Больше половины автомобилей сегмента Luxury в прошлом месяце пришлось на Москву (65%). В Московской области получили «прописку» 9 роскошных суперкаров, в Санкт-Петербурге – 7. Еще в 10 субъектах РФ появилось по одному новому люксовому автомобилю.

Эксперты агентства также отметили, что по итогам 11 месяцев рынок в данном сегменте тоже находится в «минусе», но потери здесь намного меньше, чем в ноябре. Так, в январе – ноябре россиянами суммарно было куплено 1026 люксовых автомобилей, что на 12% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Rolls-Royce