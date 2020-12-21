KIA готовит доступный минивэн на базе Seltos

Компания KIA работает над новым среднеразмерным минивэном, который будет представлять собой бюджетный аналог KIA Carnival, построенный на базе кроссовера Seltos. По данным Autocar India, новинка может появиться на местном рынке в начале 2022 года и будет предлагаться с бензиновыми и дизельными двигателями.

По габаритам модель будет схожа с вэном Marazzo индийской марки Mahindra, достигающим в длину 4585 мм. Для сравнения, Seltos, у которого минивэн позаимствует платформу, достигает в длину 4315 мм (4370 мм в российской версии), а премиальный Carnival – 5115 мм. Ожидается, что салон новинки будет рассчитан на семь человек, пишет портал Motor.ru. Внешность вэна будет выполнена согласно актуальному дизайнерскому языку корейской марки с вытянутой оптикой сложной формы и фирменной решеткой радиатора «улыбка тигра».

Вероятно, оборудование новый автомобиль также «унаследует» у Seltos. В список войдут камера заднего вида, легкосплавные диски, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль и подсветка интерьера. Топовая версия может получить панорамную крышу, сиденья с вентиляцией, камеры кругового обзора и проекционный дисплей.

По данным Autocar, новинку предложат с моторами как на бензине, так и на «тяжелом топливе». Речь идет о 1,5-литровых моторах с одинаковой отдачей – 117 л.с. Оба двигателя входят в гамму кроссовера Seltos на рынке Индии.

Ранее стало известно, что российский офис KIA сертифицировал в нашей стране Carnival четвертого поколения, который должен появиться в продаже в 2021 году. Российские покупатели смогут выбрать семи- или восьмиместное исполнение кроссвэна и один из двух двигателей мощностью 199 либо 249 л.с.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Autocar India