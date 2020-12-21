KIA готовит доступный минивэн на базе Seltos | АВТОСТАТ

KIA готовит доступный минивэн на базе Seltos

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KIA готовит доступный минивэн на базе Seltos

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Компания KIA работает над новым среднеразмерным минивэном, который будет представлять собой бюджетный аналог KIA Carnival, построенный на базе кроссовера Seltos. По данным Autocar India, новинка может появиться на местном рынке в начале 2022 года и будет предлагаться с бензиновыми и дизельными двигателями.

По габаритам модель будет схожа с вэном Marazzo индийской марки Mahindra, достигающим в длину 4585 мм. Для сравнения, Seltos, у которого минивэн позаимствует платформу, достигает в длину 4315 мм (4370 мм в российской версии), а премиальный Carnival – 5115 мм. Ожидается, что салон новинки будет рассчитан на семь человек, пишет портал Motor.ru. Внешность вэна будет выполнена согласно актуальному дизайнерскому языку корейской марки с вытянутой оптикой сложной формы и фирменной решеткой радиатора «улыбка тигра».

Вероятно, оборудование новый автомобиль также «унаследует» у Seltos. В список войдут камера заднего вида, легкосплавные диски, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль и подсветка интерьера. Топовая версия может получить панорамную крышу, сиденья с вентиляцией, камеры кругового обзора и проекционный дисплей.

По данным Autocar, новинку предложат с моторами как на бензине, так и на «тяжелом топливе». Речь идет о 1,5-литровых моторах с одинаковой отдачей – 117 л.с. Оба двигателя входят в гамму кроссовера Seltos на рынке Индии.

Ранее стало известно, что российский офис KIA сертифицировал в нашей стране Carnival четвертого поколения, который должен появиться в продаже в 2021 году. Российские покупатели смогут выбрать семи- или восьмиместное исполнение кроссвэна и один из двух двигателей мощностью 199 либо 249 л.с.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Autocar India

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки индия kia

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