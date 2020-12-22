Aurus назвал сроки сертификации внедорожника Komendant

Российский люксовый бренд Aurus перенес сертификацию кроссовера Komendant на конец 2021 года. Об этом агентству «Москва» рассказал заместитель генерального директора ФГУП НАМИ (разработчик проекта) Андрей Гармай, добавив, что автомобили для проведения сертификационных испытаний будут изготовлены в начале 2021 года. Кроме того, по его словам, на данный момент завершаются испытания минивэна Aurus Arsenal, ОТТС на который должно быть получено в начале следующего года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что внедорожник Aurus Komendant будет сертифицирован в конце 2020-го или в начале 2021 года. Официальная премьера автомобиля намечена на следующую осень, однако его серийный выпуск начнется не ранее 2022 года. Предполагается, что он станет самой востребованной моделью российского люксового бренда.

При этом ранее ожидалось, что Aurus Komendant представят в сентябре 2020 года в рамках Московского международного автосалона, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

Активная фаза дорожных испытаний нового российского внедорожника стартовала в начале нынешнего года, когда тестовые прототипы были замечены на севере Швеции. Aurus Komendant получит гибридную силовую установку, как у седана и лимузина Senat. Речь идет о 4,4-литровом бензиновом наддувном моторе V8, работающем вместе с небольшим электрическим двигателем, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. В сумме агрегаты выдают 600 л. с. и 880 Нм крутящего момента.

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