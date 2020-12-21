Renault открыла новый дилерский центр в Минеральных Водах

Компания Renault Россия открыла новый дилерский центр в Минеральных Водах. Автосалон Renault Максима Авто стал вторым по счету в Ставропольском крае. В регионе бренд занимает пятое место по объему продаж, сообщает пресс-служба Renault.

Шоу-рум входит в единый комплекс «Максима Авто» с административно-техническими помещениями общей площадью 3401 кв.м. Шоу-рум площадью 533 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из 10 автомобилей. Автосалон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, зонами ожидания с Wi-Fi, комфортной зоной выдачи новых машин.

Общая площадь сервисной зоны составляет 580 кв.м и оборудована 11 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. Ожидая в салоне выдачу автомобиля, клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени.

К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 116262 автомобиля, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,6%, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Renault (и не только Renault) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».