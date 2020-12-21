АВТОВАЗ начал производство новой LADA Niva Travel

На предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» началось серийное производство внедорожника под новым именем – LADA Niva Travel. Первым выпущенным автомобилем стала Niva Travel в исполнении Off-road, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. О старте продаж LADA Niva Travel будет объявлено дополнительно.

Переднюю часть LADA Niva Travel отличают новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистую решетку радиатора и новые фары. Боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колес в сочетании с новым дизайном колесных дисков подчеркивают внедорожные характеристики модели. Задняя часть так же изменилась, получив новые, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

Все автомобили LADA Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, которая обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Напомним, что Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. В декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. С июля 2020-го предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» выпускает внедорожники Niva под маркой LADA.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля LADA (и не только LADA) на российском рынке можно на сайте «Цена авто».