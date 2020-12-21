Стали известны новые подробности об обновленном LADA Largus

Стали известны новые подробности об обновленном универсале LADA Largus, внешность которого АВТОВАЗ недавно официально представил. По данным паблика AvtoVAZ News, в продажу новинка поступит весной 2021 года, причем первой появится версия Cross в топовой комплектации, которая обзавелась новыми опциями.

Так, список максимального оснащения LADA Largus Cross включает в себя противотуманные фары, датчики света и дождя, передний и задний парктроники, камеру заднего вида и круиз-контроль. В салоне с глянцевым декором установлен мультируль, обтянутый экокожей, и мультимедийная система. Также такой Largus Cross оснащен обогревом лобового стекла, сидений и рулевого колеса.

С рестайлингом LADA Largus приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части: рисунок, образующий контуры латинской буквы «Икс», достаточно крупный и в сочетании увеличенными ячейками радиаторной решетки, новым капотом и фарами формирует более современный облик автомобиля.

А вот в технической части изменений не планируется: модель по-прежнему будет комплектоваться двигателями 1,6 л (87 или 106 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года продажи пассажирских универсалов и коммерческих фургонов LADA Largus в России составили 41982 автомобиля, что обеспечило третье место среди всех моделей LADA и первое место в сегменте коммерческих универсалов на рынке России. Как отмечают на АВТОВАЗе, LADA Largus пользуется большой популярностью среди частных клиентов, малого бизнеса и больших корпоративных парков.

Какие еще модели LADA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».