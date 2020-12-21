Mercedes-Benz за два года выпустит шесть новых электрических моделей

Германский автконцерн Daimler опубликовал план расширения гаммы электромобилей Mercedes-Benz. Сейчас она включает только две модели: кроссоверы Mercedes-Benz EQC с 2019 года серийно выпускают в Германии (завод в Бремене) и Китае, а в 2020 году на конвейер испанского завода встал минивэн Mercedes-Benz EQV. Но в ближайшие два года свет увидят еще шесть электрических моделей, пишет издание «Авторевю».

Ближайшая премьера состоится уже 20 января 2021 года – это компактный кроссовер Mercedes-Benz EQA, то есть электрическая разновидность модели GLA, хотя, помимо силового агрегата, будут изменены и кузов с интерьером. Предсерийные машины уже сходят с конвейера завода в немецком Раштатте, где выпускаются Mercedes-Benz A-класса, B-класса и GLA, старт выпуска товарных машин состоится в ближайшее время.

Следом в 2021 году выйдет более крупный Mercedes-Benz EQB, то есть созданный по тому же принципу электрический GLB. Как и EQA, он базируется на уже известной модульной платформе MFA2, которая изначально заточена на использование разных силовых установок. Но выпускать EQB будут в Венгрии, на одном заводе с седанами и универсалами Mercedes-Benz CLA (позже здесь появится еще и гибридный A-класс).

В первой половине 2021 года увидит свет серийный представительский Mercedes-Benz EQS, то есть электрический аналог S-класса. И в его основу ляжет новая платформа MEA (Modular Electric Architecture), созданная специально для электрических моделей. Оптимизированная компоновка узлов и агрегатов вкупе с длинной колесной базой добавит пространства в салоне: он будет даже больше, чем у S-класса. А еще, судя по фотографиям закамуфлированных прототипов, это будет не седан, а лифтбек. Доводка модели EQS почти завершена, подготовка к производству идет полным ходом: выпускать эти машины будут на том же заводе Factory 56 в Зиндельфингене, где собирают новый S-класс.

Следом за флагманом во второй половине 2021 года появится более скромный седан Mercedes-Benz EQE (одноклассник E-класса), который унаследует общие пропорции и стиль старшего брата. Но выпускать такие машины будут на заводе в Бремене, который производит Mercedes-Benz C-класса, GLC и EQC. Наконец, анонсированы сразу два кроссовера, которые в компании пока условно называют EQE SUV и EQS SUV: их будут выпускать в США на заводе в штате Алабама, но старт запланирован только на 2022 год.

Не останется в стороне и Китай: совместное предприятие Beijing-Benz в Пекине начнет выпуск электрических моделей EQA, EQB и EQE сразу после головных заводов в Европе. Таким образом, к концу 2022 года выпуском электрических моделей Mercedes-Benz будут заниматься сразу семь заводов по всему миру.

А какие модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Daimler AG