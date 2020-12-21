Производство автомобилей УАЗ может начаться в Эфиопии

В Эфиопии может начаться сборка автомобилей УАЗ – представители местной компании Bazra Motors посетили Ульяновский автозавод и изучили возможность поставки машинокомплектов.

Как пишет портал Motor.ru, если компаниям удастся заключить договор, «УАЗы» начнут собирать в Эфиопии методом крупноузловой сборки. До недавнего времени таким же методом ульяновские автомобили производили на предприятии «Азия-Авто» в Казахстане – на примере этого завода делегация из африканской страны изучала возможности сотрудничества. На сегодняшний день конвейер казахстанского предприятия остановлен из-за иска местных властей по возврату льгот на сумму 174 млрд тенге (более 30 млн рублей), полученных «Азия-Авто».

«Наша компания является крупным игроком на африканском рынке, и мы надеемся, что наш визит послужит началом плодотворного сотрудничества с Ульяновским автомобильным заводом», – заявил глава Bazra Motors, доктор Яехирад Аснаке.

Стоит отметить, что автомобили УАЗ продают в Эфиопии уже не один десяток лет. С 2000 года автозавод поставил в африканскую страну более 1200 машин, а за все время – 5260 автомобилей. В 2004 году УАЗ заключил договор с компанией «Русмоторс», который позволил продавать в странах Восточной Африки автомобили с правым рулем. Тогда на территории Эфиопии и Кении появились станции техобслуживания ульяновских внедорожников.

В прошлом году стало известно о начале поставок в Чили внедорожников УАЗ «Хантер». Особый интерес к автомобилям проявили горнорудные компании и клубы серфинга. В российской компании надеются, что местный рынок сможет ежегодно потреблять от 300 до 500 ульяновских внедорожников после вывода на рынок всех моделей УАЗ.

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