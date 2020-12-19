Какие иномарки с пробегом лучше покупались в ноябре: ТОП-10 моделей | АВТОСТАТ

Какие иномарки с пробегом лучше покупались в ноябре: ТОП-10 моделей

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Какие иномарки с пробегом лучше покупались в ноябре: ТОП-10 моделей

Used cars report
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376 тысяч подержанных иномарок обрели новых владельцев в нашей стране в последний месяц осени. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на их долю пришлось 74% от общего объема вторичного рынка легковых автомобилей. Рассмотрим, какие модели иномарок с пробегом пользовались наибольшей популярностью.

По данным агентства, в ноябре из иностранных машин россияне чаще всего перепродавали Ford Focus. Так, в прошлом месяце эта модель, которую в разное время называли у нас не иначе как «первая народная иномарка», разошлась тиражом в 12,3 тыс. штук.

На втором месте по предпочтениям расположился Hyundai Solaris (10,9 тыс. шт.), на третьем - KIA Rio (10,8 тыс. шт.). В пятерку самых популярных на вторичном рынке моделей также вошли Toyota Corolla (9,6 тыс. шт.) и Chevrolet Niva (7,8 тыс. шт.). С аналогичным результатом шестую позицию занимает Toyota Camry (7,8 тыс. шт.). В ТОП-10 моделей попали еще: Renault Logan (7,5 тыс. шт.), Volkswagen Polo (6,6 тыс. шт.), Opel Astra (5,9 тыс. шт.) и Skoda Octavia (5,6 тыс. шт.).

Напомним, ранее эксперты «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг моделей по рынку новых автомобилей. Его можно посмотреть здесь.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Ford

, источник: АВТОСТАТ

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