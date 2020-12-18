Mercedes-Benz отзывает в России 7 тысяч кроссоверов GLE-класс

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 7003 кроссоверов Mercedes-Benz GLE-класс, реализованных с 2018 по 2020 годы. Причина отзыва: двойной замок ремня безопасности может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет откорректировано положение двойного замка ремня безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее на этой неделе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила от отзыве 104 автомобилей Mercedes-Benz A-класс и GLA-класс, изготовленных с мая 2018 года по июнь 2019 года. Причина отзыва: резьбовое соединение корпуса блока реле и предохранителей в моторном отсеке может не соответствовать спецификации. На всех автомобилях должно быть откорректировано резьбовое соединение. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: Mercedes-Benz