АВТОВАЗ получил разрешение на продажу обновленной LADA Niva

АВТОВАЗ получил разрешение на продажу обновленного внедорожника LADA Niva. В базе Росстандарта опубликовано соответствующее одобрение типа транспортного средства, которое вступило в силу 18 декабря 2020 года. Впрочем, АВТОВАЗ вряд ли начнет продажи обновленной LADA Niva до конца этого года. По неофициальной информации, внедорожник можно будет купить в феврале 2021 года, пишет «Российская газета».

Между тем, недавно появилось первое изображение рестайлингового внедорожника LADA Niva, которое оказалось в распоряжении портала Drom.ru. Судя по снимку, снаружи внедорожник получит полностью новое оперение и обвес кузова. Заменены стальные штампованные панели крышки капота и передних крыльев, а также бамперная группа и фары. Накрывающая крылья объемная панель капота ушла в прошлое, вместо больших каплевидных блок-фар применены зауженные. Решетка радиатора стала больше по площади и выполнена в форме трапеции. Нижняя часть переднего бампера, расширители колесных арок и боковые молдинги сделаны из неокрашенного тисненого пластика. На снимке запечатлена версия для off-road – у нее к левому крылу прикреплен шноркель. Кстати, обратите внимание, что на передних крыльях появилась грань-подштамповка – раньше линия окон продолжалась крышкой капота, теперь вот этой гранью. Остальной кузов останется прежним, сзади ожидаются новые фонари и другой бампер. Планируются ли изменения по части техники, пока неизвестно.

Напомним, что Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. В декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. С июля 2020-го предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» выпускает внедорожники Niva под маркой LADA.

Стоимость LADA Niva начинается от 738 тыс. рублей в базовой комплектации Classic. Для модели предлагаются обогрев ветрового стекла и передних сидений, системы «ЭРА-Глонасс» и ABS, камера заднего вида, датчики парковки, подушки безопасности. В исполнении Off-road стоимостью от 824 тыс. рублей оснащение внедорожника дополняют шноркель, внедорожные шины и пластиковый обвес. Под капотом LADA Niva установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

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