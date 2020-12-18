Toyota фиксирует цены на обновленный Land Cruiser Prado при бронировании онлайн | АВТОСТАТ

Toyota фиксирует цены на обновленный Land Cruiser Prado при бронировании онлайн

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Toyota фиксирует цены на обновленный Land Cruiser Prado при бронировании онлайн

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Компания «Тойота Мотор» фиксирует декабрьские цены на обновленный Land Cruiser Prado для клиентов, которые планируют приобрести автомобиль в следующем году. Предложение распространяется на все внедорожники, произведенные в 2020 году, сообщает пресс-служба японской марки. Как отмечается, такое решение было принято в связи с высоким спросом на автомобиль – план продаж модели на декабрь уже перевыполнен в два раза.

Для того чтобы зафиксировать условия, необходимо воспользоваться услугой онлайн-бронирования на сайте www.toyota.ru или на сайтах официальных дилеров. Клиенты получат возможность выбрать внедорожник в интересующей их версии, как среди автомобилей, которые есть в наличии на складе у дилеров, так и тех, что еще находятся в процессе поставки или заказаны в производство.

Также клиенты смогут воспользоваться специальным предложением, позволяющим получить выгоду до 100 тыс. рублей на Toyota Land Cruiser Prado с объемом двигателя 2,7 л и до 150 тыс. рублей на комплектации с дизельным мотором 2,8 л при сдаче собственного автомобиля в трейд-ин.

Напомним, обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado отличается элементами стайлинга, форсированным дизельным двигателем 2,8 л с мощностью 200 л. с., новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Модель получила эксклюзивную топовую комплектацию Black Onyx с максимальным уровнем оснащения, который включает расширенный зимний пакет и современный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 с функцией распознавания дорожных знаков RSA.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке (не только Toyota) можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: цены онлайн продажи toyota toyota land cruiser prado

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