Volkswagen в ноябре увеличил продажи в России на 11%

Российские дилеры Volkswagen в ноябре реализовали 10208 автомобилей – на 11% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России снизились на 4% и составили 90848 машин. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,7% против 6,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается Polo – на этой модели в ноябре остановили свой выбор 5809 покупателей (+24%). Напомним, в июне в продажу поступил Polo нового поколения, который представлен теперь в кузове «лифтбек». На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 3310 реализованных автомобилей, что на 11% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры Volkswagen начали продажи нового Tiguan. Кроме того, начался прием заказов на новый Polo с опциональным пакетом «Спорт», а в продажу такие автомобили поступят в январе 2021 года.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».