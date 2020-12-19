Hyundai рассказала о новинках для России в 2021 году

Компания Hyundai рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке в 2021 году. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», в первом квартале будущего года в продажу поступит обновленный кроссовер Santa Fe, во втором квартале – Tucson четвертого поколения, а в третьем квартале ожидается рестайлинговый минивэн H-1.

Стоит отметить, что о сроках появления в России второго поколения кроссовера Hyundai Creta ничего не сообщается. Ранее управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев говорил, что он будет представлен летом 2021 года.

Напомним, обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe был представлен в июне этого года. Автомобиль отличается мощной передней частью и широкой решеткой радиатора со встроенными Т-образными дневными ходовыми огнями. Обновленный салон получил приподнятое положение центральной консоли, в середине которой расположились кнопки выбора режима трансмиссии, а также других наиболее востребованных функций.

В сентябре 2020-го состоялась премьера кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения. Кузов новинки стал больше и шире, чем у предшественника. Длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база формируют профиль автомобиля в стиле купе. Что касается интерьера, приборная панель лишилась рамок и переместилась немного ниже. Широкая кромка передней панели плавно переходит на элементы дверей, а сдвоенные серебряные декоративные полосы проходят от центральной панели до задних дверей, создавая гармоничное сочетание с тщательно продуманными премиальными материалами отделки, выполненными в нейтральных тонах.

Какие модели (в том числе и других брендов) можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».