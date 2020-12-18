Volkswagen представил специальные версии нового Tiguan

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на специальные версии нового Tiguan: Respect Plus и Status Plus, которые получили расширенный набор функционального оборудования.

Как сообщает пресс-служба немецкой марки, версия Respect Plus (от 1 млн 919 тыс. 900 руб.) основана на комплектации Respect и расширена за счет добавления оборудования пакетов Winter и Media, являющихся опциональными для версии Respect. Версия доступна к заказу с двигателем TSI мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Пакет Winter включает в себя теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, систему помощи при парковке спереди и сзади, систему Brake Assist, а также подогрев форсунок омывателя.

В пакет Media входит такое функциональное оборудование, как камера заднего вида с омывателем, USB-порт Type-C для задних пассажиров, аудиосистема "Discover Media" с цветным дисплеем 8" и навигацией, а также интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink).

Для Volkswagen Tiguan в комплектации Respect Plus также доступен опциональный пакет Travel, который включает в себя клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке, задние сиденья c центральным подлокотником, передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складываемую спинку переднего пассажирского кресла, поясничный подпор для передних сидений, тканевую отделку Shooting Star и ящики для хранения под передними креслами.

Напомним, в базовой версии Respect Tiguan оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями, рейлингами на крыше черного цвета, черной окантовкой боковых окон, корпусами наружных зеркал и ручками дверей, окрашенными в цвет кузова. Версия Respect комплектуется многофункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, пакетом для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности), передними сиденьями с регулировкой по высоте, задними сиденьями, складывающимися в соотношении 40:20:40, подголовниками на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования, двухуровневым полом багажного отделения, а также передним подлокотником с двумя подстаканниками. Салон выполнен в тканевом исполнении Quad Paper с дополнительными декоративными элементами Respect.

В оснащение модели входят многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium, трехзонный климат-контроль Air Care Climatronic с фильтром пыльцы и сенсорным управлением спереди, беспроводной интерфейс для мобильного телефона Bluetooth, датчик дождя, автокорректор фар, ассистент движения на спуске (для полного привода 4Motion), электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold, выбор режимов движения, круиз-контроль с ограничителем скорости.

Что касается Tiguan в специальной версии Status Plus (от 2 млн 089 тыс. 900 руб.), она включает в себя оснащение версии Status и расширена за счет добавления 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков “Frankfurt” и пакета Technic, в который входит система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock, электропривод двери багажного отделения c функцией отложенного закрывания Easy Close, противоугонная система с датчиком присутствия в салоне, а также система контроля давления в шинах прямого измерения. Версия доступна к заказу с двигателем TSI мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом, а также с двигателем TSI мощностью 180 л.с., 7-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

В базовой комплектации Status предлагаются электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение), рейлинги на крыше серебристого цвета, хромированная окантовка боковых окон. Салон выполнен в тканевой отделке Shooting Star с добавлением декоративных вставок Status. Внутреннее пространство Tiguan оснащено задними сиденьями с центральным подлокотником, складывающимися в соотношении 40:20:40, подголовниками передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении, салонным зеркалом заднего вида с автозатемнением, поясничным подпором для передних сидений, полностью складываемой спинкой переднего пассажирского кресла, ящиками для хранения под передними креслами и подогревом боковых задних сидений.

В оснащение версии Status входят автоматическое управление ближним светом фар с функцией Coming Home/Leaving Home, аудиосистема Discover Media с цветным дисплеем 8" и навигацией, интерфейс App-Connect, камера заднего вида с омывателем, система помощи при парковке спереди и сзади с функцией Brake Assist.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».