Российский рынок новых автобусов в ноябре вырос на 5%

В отличие от грузовых автомобилей и LCV, покупки которых в ноябре снизились (на 5% и 2% соответственно), в сегменте автобусов – отмечается рост. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце в России было куплено 1233 новых автобуса – на 5% больше, чем в ноябре 2019 года.

Порядка 70% от этого количества пришлось на три марки: «ПАЗ», «ЛИАЗ» и «НЕФАЗ». Продукция Павловского автозавода за месяц разошлась тиражом в 390 экземпляров – на 32% меньше, чем год назад. «Лиазы» были куплены в объеме 264 единиц (+113%). Объем покупок автобусов из Нефтекамска составил 181 экземпляр (+11%). И весь он пришелся на модель НЕФАЗ-5299, которая в итоге оказалась самой популярной на рынке в ноябре. Вторую строчку модельного рейтинга занимает ЛИАЗ-5292 (177 шт.), третью – ПАЗ-3205 (175 шт.).

В региональном рейтинге лидирует Москва: столичный парк пополнили 296 новых автобусов. В Санкт-Петербурге в ноябре приобретено 202 автобуса. В Пермском крае, который замкнул тройку лидеров, куплено 132 автобуса. Во всех остальных субъектах РФ объем приобретенных в прошлом месяце автобусов составил меньше сотни.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», несмотря рост автобусного рынка на протяжении двух последних месяцев, по итогам января – ноября 2020 года он пока остается «в минусе». За этот период его объем составил 11,4 тыс. экземпляров – на 5% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

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Фото: НЕФАЗ