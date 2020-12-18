Авторынок Украины в ноябре показал падение на 13%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 7,7 тыс. единиц, что на 13% меньше результата годичной давности.

Лидерство среди марок на этом рынке принадлежит французскому Renault, показатель которого в прошлом месяце оказался равен 1,3 тыс. штук – на 29% меньше, чем в ноябре 2019-го. Вторую строчку рейтинга занимает японская Toyota, результат которой снизился на 8% до 1,2 тыс. машин. Как отмечают эксперты агентства, на долю этих двух марок приходится примерно треть (32%) всего местного рынка.

На третьем месте располагаются корейская KIA и чешская Skoda – автомобили каждой из этих марок за ноябрь были куплены в количестве 510 единиц. При этом KIA показала падение на 32%, а Skoda осталась на уровне годичной давности. Замыкает пятерку самых популярных брендов на Украине по итогам ноября Peugeot с результатом 415 автомобилей. Эта марка единственная в ТОП-5 продемонстрировала положительную динамику (+43%).

Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал кроссовер Toyota RAV4, объем покупок которого вырос на 56% до 560 экземпляров. На втором месте – Renault Duster (465 шт.; -32%). KIA Sportage c результатом 440 единиц (-25%) занял третью позицию. Далее следуют Renault Logan (370 шт.; -13%) и Toyota Land Cruiser Prado (260 шт.; -32%).

Всего же за 11 месяцев украинцы приобрели 78,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в январе – ноябре 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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Фото: renault.ua