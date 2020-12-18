Changan рассказал о новинках для России в 2021 году

Компания Changan рассказала о новинках, которые планируется вывести на российский рынок в 2021 году. Как сообщил агентству «АВТОСТАТ» директор по продажам и развитию Changan Motors Rus Александр Кулагин, это будут как новые модели автомобилей Changan, которые ранее не были представлены в России, так и рестайлинг моделей существующей линейки. По его словам, одна из первых новинок ожидается для сертификации в России уже в январе.

Так, в 2021 году на российском рынке появятся обновленные кроссоверы CS35 Plus и CS55. Кроме того, планируется привезти новый кроссовер Uni-K, который был представлен на Международном автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября. Также обсуждается возможность вывода на российский рынок компактного седана Eado. Между тем, в 2021 году из российской линейки Changan исчезнут кроссоверы CS35 и CS75, которые уже сняты с производства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2020 года продажи Changan на российском рынке выросли в 3 раза и составили 6490 автомобилей. Лидерами продаж являются компактный кроссовер Changan CS35 Plus и полноприводный внедорожник Changan CS75FL.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Changan