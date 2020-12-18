Какие нововведения ждут российских водителей в 2021 году?

Сразу четыре важных нововведения ждут российских водителей в 2021 году. Так, с 1 марта нового года уступит в действие масштабная реформа техосмотра. Операторы ТО начнут оформлять диагностические карты на машины только в электронном виде. Сама процедура техосмотра будет сопровождаться фотофиксацией машины до и после проверки. Также изменятся сроки прохождения проверки: в частности, машинам младше четырех лет техосмотр делать не придется, пишет агентство "Прайм".

Изменение будет внесено и в закон об ОСАГО. В частности, несвоевременно пройденный ТО будет являться поводом для предъявления регрессного требования (взыскания полной суммы ущерба потерпевшему лицу) водителю-виновнику ДТП в случае, если оно произошло из-за неисправности авто.

Что касается ПДД, то Министерство внутренних дел РФ (МВД) расширило перечень условий и неисправностей, которые накладывают запрет на эксплуатацию автомобиля. Изменения вступят в силу 1 июня 2021 года. В частности, сотрудникам ГИБДД разрешат штрафовать водителей за использование несезонных шин, неисправную АБС, течь из двигателя и множество других неисправностей. Изменятся требования и к тонировке машин. Допустимая пропускная способность лобового и боковых стекол снизится с 75% до 70%, для бронированных машин – до 60%.

Для тех, кто только планирует стать водителем, вступят в силу два изменения. С 1 апреля 2021 года практический экзамен будет проводиться только в городских условиях (этап "Площадка" окончательно исчезнет). Исключение составят только мотоциклы. Список грубых ошибок, при которых экзамен будет не сдан, пополнится непристегнутым ремнем безопасности, а также наездом на бордюр и трехкратным включением задней передачи при парковке.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел утвердило внесение изменений в водительские удостоверения и паспорта транспортного средства (ПТС). Изменения предполагают, что в правах появится надпись "Водительское удостоверение" на трех языках, в том числе "Permis de conduir", "Driving Licence". Она будет расположена в верхней части лицевой стороны документа. Что касается ПТС, то в них появятся данные о количестве сидячих мест в автомобиле, а также данные о технически допустимой массе авто и ранее проведенных проверках. В свидетельство о регистрации транспортного средства будут внесены дополнения: будет содержаться информация о мощности двигателя в лошадиных силах, а также о таможенных ограничениях.

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет. Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.

Сколько сейчас может стоить трехлетний японский (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Рольф