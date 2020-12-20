Итальянский авторынок в ноябре снизился на 8%

Автомобильный рынок Италии в ноябре снизился на 8,3% и составил 138405 машин. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 261 тыс. 802 единицы (-29%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в ноябре реализовал 21342 машины (-2%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 15,5% и составили 11882 единицы. На третьей строчке идет Renault с показателем 9291 реализованный автомобиль (+9,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (8311 шт., -17,1%) и Peugeot (7896 шт., -1,7%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России - в автосалонах проверенных дилеров.