Итальянский авторынок в ноябре снизился на 8% | АВТОСТАТ

Итальянский авторынок в ноябре снизился на 8%

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Итальянский авторынок в ноябре снизился на 8%

Рынок транспортных средств в России
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Автомобильный рынок Италии в ноябре снизился на 8,3% и составил 138405 машин. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 261 тыс. 802 единицы (-29%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в ноябре реализовал 21342 машины (-2%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 15,5% и составили 11882 единицы. На третьей строчке идет Renault с показателем 9291 реализованный автомобиль (+9,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (8311  шт., -17,1%) и Peugeot (7896 шт., -1,7%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России - в автосалонах проверенных дилеров

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи италия авторынок европы автомобильные рынки мировой авторынок

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